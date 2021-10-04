Kocasının arkadasını bıçakla öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yaşayan 3 çocuk annesi kadın, evine gelen kocasının arkadaşını bıçakla öldürdü. Cinayetten sonra polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Esra U. öldürdüğü Serkan Aydın'ın uzun zamandır kendisini rahatsız ettiğini iddia etti. Olay, önceki gün akşam 18.30 sıralarında Gaziemir Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra U. eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı. Esra U. tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine gelen ekipler, Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

FATİH ŞENDİL