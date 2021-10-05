Altınyol’daki çalışma kızdırdı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Altınyol Caddesi'nde hafta sonu gece geç saatlerde yaptığı yol çalışması trafiği felç etti. Karşıyaka Altınyol Caddesi'ni hafta sonu gece geç saatlerde kullanan sürücüler, araç trafiği yüzünden zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışma yapmak için hafta sonunu seçerken, Konak yönünden çıkıp da Karşıyaka ya da Çiğli yönündeki evine gitmek isteyen vatandaşlar saatlerce araç trafiğinde mahsur kaldı. Altınyol'da normalde akşam saatlerinde bile trafiğin bu kadar yoğun olmadığını aktaran sürücüler, "Konak'taki işyerimizden gece saat 00.00'da çıktık ancak Karşıyaka'daki evimize 00.50 gibi anca varabildik. İnanılmaz bir araç trafiği vardı. Altınyol'un Turan kısmındaki asfalt yol çalışması bizi ve diğer trafikteki insanları inanılmaz öfkelendirdi. Özellikle hafta sonunun seçilmesi büyük talihsizlik" diye konuştu.