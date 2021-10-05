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Haberler İzmir Bostanlı sahili yeşile büründü! Deniz marulu yeniden ortaya çıktı

Bostanlı sahili yeşile büründü! Deniz marulu yeniden ortaya çıktı

İzmir'de Bostanlı sahilini geçtiğimiz Kasım ayında da görülen deniz marulu kapladı.Deniz marulları sahili yeşile bürürken, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirten vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Bostanlı sahili yeşile büründü! Deniz marulu yeniden ortaya çıktı
İHA

05.10.2021, 13:15 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021, 13:21

İzmir Bostanlı sahil bölgesinde belli dönemler gözlemlenen aşırı alg çoğalması, yeniden ortaya çıktı. Deniz marulları sahili yeşile bürürken, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirten vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de bölgeye gelerek deniz marullarını toplama çalışması başlattı.

"BÜYÜK KANAL PROJESİ'NE DAHİL EDİLMESİ VE DERELERİN ISLAH EDİLMESİ LAZIM"
Konuyla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Uğur Sunlu, "Bostanlı deresinden gelen karasal girdi durumu var. Orası sığ bir bölge. Suyun akışı ve dalga hareketi sınırlı. Dolayısıyla oradan biriken ve karadan da gelen besleyici elementler zaman zaman çoğalıyor. Su sıcaklığı, güneş ışığı, dalga hareketleri gibi çevresel faktörler de uygun olduğunda bu tür 'deniz marulu' diye bilinen yeşil algler çoğalabiliyor. Bu deniz marullarının 15 günün ardından beyazlaşıp kitle halinde ölümü gözleniyor. Bölgedeki bu durumun yaşanmaması için Büyük Kanal Projesi'ne dahil edilmesi ve derelerin ıslah edilmesi lazım" dedi.

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