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Haberler İzmir Engelli kadına, evini yok pahasına sattırdılar

Engelli kadına, evini yok pahasına sattırdılar

İzmir Gaziemir’de bedensel engelli Hanım Erdoğmuş (62), önce ustalar tarafından dolandırıldı, ardından evini zorla almak isteyen kişilerin tehditlerinden kurtulmak için sıfır dairesini yok pahasına sattı. Erdoğmuş, “Şimdi de 14 dönümlük arazime göz diktiler” dedi

Engelli kadına, evini yok pahasına sattırdılar

5.10.2021

İzmir'de Gaziemir Atıfbey mahallesinde tek başına yaşayan bedensel engelli, işçi emeklisi iki çocuk annesi Hanım Erdoğmuş (62), defalarca dolandırıldığı iddiasıyla karakola şikayetçi oldu. Eşini 11 yıl önce kaybeden Erdoğmuş, kendini güvende hissetmek için 14 dönüm arazisinin etrafını telle çevirmek istedi. Ancak 8 bin lira ödeme yaptığı ustaya bir daha ulaşamadı. Ardından ev ve arazi işleriyle ilgilenemediği için kendisine ve arazisine bakabilecek bir aile ile anlaşmayı düşünen Erdoğmuş, çalışanların kalması için arazisine konteyner ev yapmaya karar verdi. Erdoğmuş, konteyner yapmak üzere anlaştığı iki farklı kişiye 'kapora' olarak bin TL kaptırdı.

SÜREKLİ TEHDİTLER ALIYOR
Talihsiz kadının yaşadıkları bununla da bitmedi. 4+1 sıfır evinin de zorla elinden alınmak istendiğini ileri süren Erdoğmuş, 1.5 milyon TL değerindeki evini tehditlerden kurtulmak için 200 bin liraya satmak zorunda kaldığını söyledi. Erdoğmuş şimdi 14 dönümlük arazisinin tanımadığı bazı kişiler tarafından elinden alınmak istendiğini öne sürerek, "Arazimi satmak için tehdit ediyorlar. Polise şikayetçi oldum. Can güvenliğim de mal güvenliğim de yok" dedi. Yaşananların ardından savcılığa giden Erdoğmuş için koruma kararı çıkarıldı. Erdoğmuş'un herhangi bir tehditle karşılaşması durumunda adresine ekip gönderileceği belirtildi.

CAN GÜVENLİĞİM KALMADI
Arazisini çevreletmek için bankadan para çekip ustaya 12 bin lira verdiğini iddia eden kadın, "Yüzde 80 engelli olduğum için arazime ve bana bakacak bir aile tutmak istedim. Çalışanların kalması için konteyner yaptırmak istedim. Ancak anlaştığım iki ayrı kişi de kapora alıp ortadan kayboldu. Gaziemir'in Irmak mahallesinde 140 metrekare 4+1 evim vardı. 3 sene boyunca 6 kişi evi onlara vermem için baskı uyguladı, ölümle tehdit etti. Beni çocuklarıma zarar vermekle tehdit ettikleri için onlara da söyleyemedim. Korkumdan 1.5 milyon liralık sıfır dairemi 200 bin liraya satmak zorunda kaldım. Şimdi de arazim için hala tehdit alıyorum" dedi.

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