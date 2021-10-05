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Haberler İzmir Güzelyalı’ya yakışmayan görüntüler

Güzelyalı’ya yakışmayan görüntüler

Güzelyalı’ya yakışmayan görüntüler

5.10.2021

VATANDAŞ İHBAR HATTI - 0506 225 03 44

İZMİR Konak'ın Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan Güzelyalı Parkı'nın etrafındaki çöp konteynırlarının çevresi ve asfalt yolun üzerinde çöp artıklarının kaldığını ve geride pis bir görüntünün kaldığını aktaran vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi yetkililerinden sorunun çözümü için yardım istedi. Kentin gözbebeği olarak nitelendirdikleri Güzelyalı'ya bu manzaranın hiç yakışmadığını da aktaran çevre sakinleri, "Çöpler toplandıktan sonra geriye kalan pis suları ne yazık ki böyle bir manzara oluşturuyor. Belediye yetkililerinden her gün olmasa da hafta da bir gün burada güzel bir temizlik yapmasını istiyoruz. Gerçekten bu manzara İzmir'e yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

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