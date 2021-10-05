Haberler İzmir Hassas burun "Layka" kömür çuvalında 40 kilo 930 gram metamfetamin buldu

Hassas burun "Layka" kömür çuvalında 40 kilo 930 gram metamfetamin buldu

İzmir’de düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda hassas burunlu dedektör köpek, kömür çuvallarında yaptığı aramada piyasa değeri 15 milyon TL olan metamfetamin maddesi buldu. Uyuşturucu maddenin yaklaşık 100 bin kişiyi zehirleyebilecek miktarda olduğu ifade edildi.

AJANSLAR 05.10.2021, 14:07 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021, 14:09