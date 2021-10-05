İçişleri duyurdu! Sahil Rüzgarı 2 operasyonu başladı; aralarında İzmir ve Ege illeri var

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı Ankara'da aylık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, "İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı, 1 mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri ve 8 liste dışı olmak üzere 39'ü sözde üst düzey toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yurtiçindeki terörist sayısı bugün 189'un altına inmiştir." dedi.

Çataklı bu sabah Sahil Rüzgarı 2 isimli operasyonun 9 ilde eş zamanlı olarak da başladığını bildirdi.

1 EKİM'DEN İTİBAREN KIŞ OPERASYONLARINA GEÇİLDİ

Çataklı'nın açıklamaları şöyle:

Eylül ayı itibarıyla verileri sizlerle paylaşmak isterim. Terörle mücadelede teyakkuzu elden bırakamayız. Son terörist yok edilene kadar mücadelemiz kararlı şekilde devam etmektedir. Eren operasyonlarında 1 Ekim itibarıyla Sonbahar-Kış operasyonlarına geçtik.

15 Nisan-1 Ekim arasındaki operasyonlarda 287 barınma alanına 9 bin 600 operasyon planlandı, 10 bin 800 operasyon olarak tamamlandı. 39'u sözde üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 189'UN ALTINA DÜŞTÜ

Yurt içindeki terörist sayısı 189'un altına düştü. Bu bizim hayal etmekte bile zorlandığımız bir rakamdı.

2021 Eylül ayında 11 bin 706 kırsal operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gri kategoride 4 olmak üzere 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

"SAHİL RÜZGARI 2 OPERASYONLARI BU SABAH BAŞLADI"

Bugün sabah saatleri itibariyle 'Sahil Rüzgarı 2' operasyonlarına başladık 9 ilimizde eş zamanlı olarak yürütülecek ve 183 şahsa yönelik olarak gerçekleştirilecek. Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerimizin Emniyet Müdürlüklerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu çalışma turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik olarak bu çalışma gerçekleştirilecek.

İÇİŞLERİ OPERASYONUN AYRINTILARINI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede operasyonun ayrıntıları paylaşıldı.

İşte o açıklama:

Bakanlığımız koordinesinde EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında;

Turizm sezonu öncesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 21.05.2021 tarihinde sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan 8 ilimizde eş zamanlı Sahil Rüzgarı operasyonu gerçekleştirilmişti.

Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik; sahil şeridinde bulunan illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda, yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde;

Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere 9 ilimizde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tefecilik, Tehdit ve Silah Kaçakçılığına Muhalefet ' suçlarını işleyerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 183 şüpheli şahsa yönelik 05.10.2021 tarihinde "Sahil Rüzgârı-2" kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.