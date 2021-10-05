İşte CHP’nin iki yüzü! Ordu’yu bırak İzmir’e bak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Balçova Teleferik Tesisleri'nin 8 yıl boyunca kapalı kalmasına tek bir kelime etmedi ancak iş AK Parti'li Ordu Belediyesi'ne gelince aslan kesildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Balçova Teleferik Tesisleri, CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun başkanlık koltuğunda oturduğu 5 Kasım 2007 tarihinde, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin hazırladığı rapor çerçevesinde insanların can ve mal güvenliği tehlikeye girecek boyutta yıprandığı gerekçesi ile kapatıldı. 'Ha bugün, ha yarın temeli atılacak' denilen tesis için ancak 2010 yılında ihaleye çıkılabildi. İhaleyi alan firma o dönem borç batağına saplanıp, iflas erteleme talebinde bulununca temel atma töreni 3 yıl daha uzadı.



ORDU



DENİZLİ'DE 1 YILDA BİTTİ

Büyükşehir Belediyesi nihayet 2013 yılı Nisan ayında teleferik tesislerinin temellerini atarak ay sonunda inşaatın tamamen biteceğini söyledi ancak 12 milyon lira yatırım yapılan 800 metre hat uzunluğuna sahip teleferiğin yapımı 2014 yılına kadar uzadı. Bu süreçte de 8 direkten 3'ü dikilebildi. Diğer yandan 2014 yılında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da bin 500 metre hat uzunluğuna sahip Bağbaşı- Zeytinli Yaylası arasında teleferik projesi başlatıp, temellerini attı. Denizli'deki teleferik tesisi 1 yıl gibi kısa bir sürede bitirilip, 2015 yılı Ekim ayında hizmete açıldı. Balçova Teleferik Tesisleri ise 8 yıllık sürecin ardından 2015 yılı Temmuz ayında törenle hizmete açılabildi.



İZMİR



YILAN HİKAYESİ GİBİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, İzmir'de yapımı yılan hikayesine dönen Balçova teleferik tesisleri için bugüne kadar tek bir kelime etmezken, geçtiğimiz gün Ordu'da yaptığı teleferik çıkışı herkesi şaşırttı. CHP'li Torun, Ordu-Boztepe teleferik hattının yaklaşık 3 aydır kapalı olduğunu, bakım nedeni ile teleferiğin 5 daha kapalı kalacağını belirterek, 'Ortada bir beceriksizlik var' diye konuştu. Toplam 7-8 ay kapalı kalması öngörülen teleferik tesislerinin iş bilmez yönetim yüzünden çürümeye terk edildiğini savunan Torun'un, 8 yıl boyunca tamamlanmaya çalışılan İzmir'deki teleferik tesislerini görmezden gelmesi şaşkınlık yarattı.

Metin Burmalı