İzmir merkezli çeteye darbe: 34 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'FETÖ Borsası' adıyla anılan davanın firari sanığı Serkan Kurtuluş ile birlikte Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı ifade edilen çete için düğmeye basıldı.



Aynı çeteye yönelik 19 Ocak 2021'de yapılan operasyonun ardından 17 şüpheli tutuklanırken, ulaşılan yeni delillere göre gelinen süreçte örgüt faaliyeti kapsamında 'örgüt üyeliği', 'yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığını ihlal', '6136 Sayılı Yasaya muhalefet' suçlarına karıştıkları tespit edilen 58 şüpheli için daha yakalama kararı çıkarıldı.



İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, İstanbul ve Aydın'da toplam 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, şüphelilerden 34'ü yakalanırken; 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ile 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Haklarında yakalama kararı olan 22 firari şüpheliye yönelik ise çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

İzmirli çete liderleri Buenos Aires’te yakalandı

İşkenceci çete