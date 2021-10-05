İzmir Balçova'daki ormanlık alandan saat 06.30 sıralarında duman yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 su tankeri ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 2 dekarlık alana zarar veren yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.
Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesindeki İ.B'yi gözaltına aldı. Şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi.
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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