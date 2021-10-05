Kapıkaya Barajı’na ilk kazma vuruluyor! 60 milyon lira kazandıracak

"Bakırçay Mansap Ovaları Sulama Projesi" kapsamında, Bergama'da Kestel, Yortanlı, Çaltıkoru ve Sevişler Barajlarını tamamlayan, Musacalı Barajı'nda ise su tutan DSİ Genel Müdürlüğü, Kapıkaya Barajı'nın da inşasına başlıyor. DSİ ile yüklenici firma arasındaki inşaat sözleşmesine imza atan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, projeyi 3 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.







ONLİNE İHALEYE 80 FİRMA TEKLİF VERDİ

11 Mart 2021 tarihinde online olarak yapılan ihaleye 80 firmanın katıldığını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "İhaleyi kazanan firma ile sözleşmeyi imzaladık. Kınık Kapıkaya Barajı için inşaat süreci resmen başladı. Hedefimiz belirlenen süre içerisinde İzmir'imize yakışır, bölgenin göz bebeği olacak bir eser oluşturmak" diye konuştu.



60 MİLYON LİRA KAZANDIRACAK

2024 yılında tamamlanması hedeflenen Kınık Kapıkaya Barajı 32 bin 530 dekar sulama alanı ile Kuzey İzmir'in en büyük barajlarından biri olacak. Temelden yüksekliği 84.5 metre olan Kapıkaya Barajı'nın gövdesi, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. Dev barajın gövdesi için yaklaşık 2.03 milyon metreküp dolgu yapılacak. 42 bin 35 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak baraj, bölge ve ülke ekonomisine 2021 yılı rakamlarıyla 60 milyon lira ek katkı sağlayacak.