Karşıyaka sokakları çöplük oldu

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bazı sokaklardaki çöp konteynerleri belediye tarafından kaldırıldı. Çöp konteyneri olmadığı için bazı vatandaşlar evsel atıkları aynı yere atmaya devam ederken çevre sakinleri isyan etti.





Karşıyaka Belediyesi, yaz mevsiminin başında iddiaya göre Orhan Şahik Gökyay Caddesi 1841/1 Sokak köşesindeki çöp konteynerlerini kaldırdı. Sürekli çöplerini bu sokakta bulunan noktaya atan vatandaşlar ise çöp konteyneri olmadığı halde buraya çöplerini atmaya devam etti. Yaz sıcağında çevreye yayılan çöp kokusundan rahatsız olan vatandaşlar ise Karşıyaka Belediyesi'nden bu konuda yardım istedi. İddiaya göre telefona çıkan yetkililer, arayan vatandaşlara çöp konteynerinin bulunduğu sokak numaralarını verip, insanlardan da çöplerini oraya atmasını istedi ancak bazı vatandaşlar ısrarla çöplerini konteynerin bulunduğu yere atmaya devam etti. Yaklaşık 3-4 aydır çöp konteynerinin kaldırılmasından dolayı bu sorunu yaşadıklarını anlatan çevre sakinleri ise, "Karşıyaka Belediyesi bazı yerlerden çöp konteynerlerini kaldırdı. O noktalardan biri de bizim sokağımız oldu ancak insanlar konteynerin olduğu yere çöp atmaya devam ediyor. Sabahtan akşama kadar bu pis kokuyu çekmek zorunda kalıyoruz. İnsanları uyarmamıza rağmen bir yaptırım olmadığı için sorun çözülmüyor. Sorunun tek çözümü bence çöp konteynerinin eski yerine konulması. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.