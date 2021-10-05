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Haberler İzmir Tireli çiftçiye üçüz buzağı sürprizi

Tireli çiftçiye üçüz buzağı sürprizi

Tireli çiftçiye üçüz buzağı sürprizi

5.10.2021

İzmir Tire'de, hayvan üreticisi Durmuş Ali Zavrak'a ait 'Holstein' ırkı inek bir batında üçüz doğurarak sahibini şaşkına çevirdi. Zavrak'ın, Büyükkale köyü yakınlarındaki çiftliğinde meydana gelen sürpriz doğum yıllardır hayvancılık yapan aileyi mutlu etti. 'Holstein' ırkı ineklerde bir batında üç yavrunun doğmasını çok sık yaşanmadığını, kendisinin ve yöredeki üreticilerin de böyle bir olaya bugüne kadar hiç şahit olmadığını anlatan Zavrak, "İneğimizin 1 yavru doğuracağını düşünüyorduk. Doğuma yardımcı olduk. Ama inek oradan kaçarak doğan yavrusuyla hiç ilgilenmedi. Şüphelendik, kontrol etmek amacıyla ineğimizin yanına gittiğimizde ikinci yavrunun olduğunu anladık. O da doğduktan sonra 'nasıl olsa başka yavru yoktur' diyerek diğer rutin işlerimize döndük. Yaklaşık 45 dakika sonra ineğimizde tekrar doğum sancısı başladı. Bir baktık ki üçüncü yavru da geliyor. Dünyalar bizim oldu. Hem anne hem de yavruları çok sağlıklı" ifadelerini kullandı.

■ NADİR UYSAL

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