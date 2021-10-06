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Haberler İzmir 10 yıl sonra ilk kez rahvan atlar yarıştı

10 yıl sonra ilk kez rahvan atlar yarıştı

10 yıl sonra ilk kez rahvan atlar yarıştı

6.10.2021

İZMİR Tire'de, rahvan atlar yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez yarıştı. Boynuyoğun köyünde belediyeye ait 800 metrelik pistte düzenlenen yarışlar kıran kırana geçti. İkili, üçlü, dörtlü taylar, taze beşli, deste küçük, büyük, orta, başaltı ve baş olmak üzere toplam dokuz kategoride gerçekleştirilen yarışlar festival havasında geçti. Dereceye giren atlar, organizasyon komitesi tarafından kupa, bayrak, yem, eyer ve başlık ile ödüllendirildi.

■ NADİR UYSAL

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