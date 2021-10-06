BORNOVA Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Ayakkabıcılar sitesinde oluşan kötü görüntünün çöp değil sanayi atığı olduğunu söyledi. Bugüne kadar üreticiyi desteklemek için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan İduğ, kalıcı çözümlerin kurumlar arasında işbirliğiyle oluşturulabileceğini ifade ederek, ""Ayakkabıyı üreten firmanın, ayakkabı atığını da imha ettirmesi gerekiyor. Sorunun kendisini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bölgeye lisanslı bir imha tesisi kurulması ile sürdürülebilir bir çalışma başlatmış oluruz" diye konuştu.
“Bornova’da sanayi atığına kalıcı çözüm üretilmeli” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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