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Haberler İzmir Buca’daki trafik sorununa Karşıyaka İZBAN formülü

Buca’daki trafik sorununa Karşıyaka İZBAN formülü

Buca’daki trafik sorununa Karşıyaka İZBAN formülü

6.10.2021

İZMİR'DE son dönemde içinden çıkılmaz bir hal alan trafik sorunu Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı da etkiledi. Geçtiğimiz günlerde trafikte 45 dakika beklediğini ifade eden Kılıç, "İZBAN altgeçidi kapandı, herkes İnkılap altgeçidinden geçmeye çalıştı. 45 dakika orada kaldık. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Karşıyaka'daki gibi İZBAN'ın bir bölümünün yer altına alınması için talepte bulunduk. Olabiliyorsa, Göksu Mahallesi'ne kadar olan bölümünün yer altına alınabileceğini söyledik" ifadelerini kullandı.
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