Eski milletvekili ve oğlu korona virüse yenildi

GÜMÜŞHANE AK Parti eski Milletvekili Temel Yılmaz (68) ile oğlu Güven Yılmaz (43), Ankara'da korona virüs tedavisi gördükleri hastanede 17 gün arayla yaşamlarını yitirdi. 22'nci dönem Milletvekili Temel Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen 18 Eylül'de hayatını kaybetti.

Babasıyla birlikte virüse yakalanan ve aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Güven Yılmaz da, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Kelkit Küçük Cami önünde kılınacak cenaze namazının ardından Kelkit Mezarlığı'nda toprağa verilecek.