İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Akalan Mahallesi yakınlarında önlem alan polis, şüphe üzerine 2 otomobili durdurdu.
Otomobillerde yapılan aramalarda 14 bin 500 ecstasy hap ele geçirdi. Otomobillerde bulunan G.A., Ö.O. ve U.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.İzmir'de uyuşturucu tacirleri, otoyol gişelerinde enselendi
İzmir'de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.