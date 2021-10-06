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Haberler İzmir İzmir'de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde yapılan aramalarda, 14 bin 500 uyuşturucu hap ecstasy ele geçirildi. Otomobillerde bulunan G.A., Ö.O. ve U.Y. gözaltına alındı.

İzmir’de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
DHA

06.10.2021, 16:08

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Akalan Mahallesi yakınlarında önlem alan polis, şüphe üzerine 2 otomobili durdurdu.

Otomobillerde yapılan aramalarda 14 bin 500 ecstasy hap ele geçirdi. Otomobillerde bulunan G.A., Ö.O. ve U.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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