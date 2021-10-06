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İzmir'de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde yapılan aramalarda, 14 bin 500 uyuşturucu hap ecstasy ele geçirildi. Otomobillerde bulunan G.A., Ö.O. ve U.Y. gözaltına alındı.