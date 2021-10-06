İzmir'de 34 öğrencide zehirlenme şüphesi

İZMİR'İN Buca ilçesinde Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerden 34'ü, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin mide bulantısı ve karın ağrısı nedeniyle rahatsızlanması üzerine, ortaokula çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslara alınan öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hatalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle soruşturma başlatılırken, uzman ekipler okul kantininde incelemede bulundu.

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