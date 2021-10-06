İzmir’de öğrencilerinin zehirlenmesine ilişkin Kızılay’dan o iddialara yalanlama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Sevgi Ferit Akın İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerin gıda zehirlenmesi geçirmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Etkinlikte kek ve meyve suyu dağıtan Türk Kızılay Buca Şubesinden bir yöneticinin bilgisine başvuruldu.

Okulda öğrencilere dağıtılan ürünlerin alındığı marketin müdürü, okul kantin işletmecisi ve bağışta bulunan firma yetkilisi, soruşturma kapsamında ifade verdi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numuneler hakkında düzenlenecek raporun da soruşturma dosyasına ekleneceği öğrenildi.

TÜRK KIZILAY BUCA ŞUBESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Türk Kızılay Buca Şubesi, kurumca dağıtılan ürünlerin son tüketim tarihlerinin 2022 ve 2023 olduğunu, ürünlerin Türkiye'de şubeleri bulunan toptan marketten temin edildiği belirtildi.

Çocukların şikayetlerinin Türk Kızılayın dağıttığı ikram malzemelerine bağlı olabileceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu öne sürülerek, şöyle denildi:

"Tarım İlçe Müdürlüğü uzmanlarının yaptıkları ilk incelemelerde yaygın tüketimi bulunan tanınmış markalara ait ürünlerde sağlık açısından herhangi bir sakıncanın olmadığı anlaşılmıştır. Kızılay, bu bilgileri yayan kişiler hakkında kurumun itibarına verdikleri zarar nedeniyle yasal süreçleri başlatma hakkını da değerlendirmektedir. Yapılan ilk incelemenin ardından uzmanlar incelemelerini okul kantininde satılan ürünlere yöneltmişler ve kantindeki tüm ürünlerden numuneler alınmıştır. Tarım İlçe Müdürlüğü uzmanları bu çerçevedeki araştırmalarını sürdürmektedirler."

OLAY

Sevgi Ferit Akın Ortaokulunda dün akşam saatlerinde bazı öğrenciler, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşamış ve Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiş, gıda zehirlenmesi iddialarına yönelik uzman ekipler tarafından inceleme başlatmıştı.