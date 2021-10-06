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Haberler İzmir İzmir'de orman yangını: Bir şüpheli gözaltında

İzmir'de orman yangını: Bir şüpheli gözaltında

İzmir’de orman yangını: Bir şüpheli gözaltında

6.10.2021

İZMİR'İN Balçova ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Balçova'daki ormanlık alandan saat 06.30 sıralarında duman yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 su tankeri ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 2 dekarlık alana zarar veren yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesindeki İ.B'yi gözaltına aldı. Şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi.
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