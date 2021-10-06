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İzmir'de ormanı yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İzmir'in Balçova ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Balçova'da dün saat 06.30 sıralarında ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bildirmiş, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

İzmir’de ormanı yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
İHA

06.10.2021, 14:36

İzmir'in Balçova ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde dün saat 06.30 sıralarında ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa zamanda kontrol altına alınırken, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangının ardından bölgede İ.B. isimli şüpheliyi yakalayarak jandarmaya teslim etti. İ.B.'nin jandarmadaki işlemleri işlemleri tamamlanırken, adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ormanı yakmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

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