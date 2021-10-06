  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Köy meydanında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Köy meydanında bıçaklı kavga: 2 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki arkadaş arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de elinden yaralandı.

Köy meydanında bıçaklı kavga: 2 yaralı
İHA

06.10.2021, 18:38

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Üçkonak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden tartışma yaşanan Mehmet M. (31) ile O.G (31), köy meydanında karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine O.G., Mehmet M.'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada kavgayı gören ve ayırmak isteyen M.K. adlı bir kişi de eline aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Mehmet M. ve M.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet M.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli O.G., kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Köy meydanında bıçaklı kavga: 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.