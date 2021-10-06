Torbalı’daki hizmet binası Hükümet Konağı olacak

TORBALI'DA 2017'de başlanan, ancak 2019'da belediyenin el değiştirmesinin ardından devam ettirilmeyen belediyenin yeni hizmet binası ile ilgili ilçe kaymakamı Ercan Öter'in makamında toplantı düzenlendi. Toplantıya Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Selman Günaydın, CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın ve diğer yetkililer katıldı. Varılan mutabakatı sosyal medya hesabından duyuran Selman Günaydın, binanın Hükümet Konağı olarak ilçeye kazandırılacağını duyurarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

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