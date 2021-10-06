Yarısırken taksiciyi yaralayan sürücü 5 gün sonra yakalandı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, yarış yaparken yol kenarında taksinin yanında bekleyen sürücü Hüseyin Bican'a çarpıp, ağır yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Eren Ç. 5 gün sonra yakalandı. Eren Ç.'nin korona virüs nedeniyle evinde olduğu, karantina süresinin bitmesiyle gözaltına alınacağı öğrenildi. Kaza, geçen 29 Eylül'de saat 01.00 sıralarında Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda meydana gelmiş, yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobilden biri Bican'a çarpmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bican, önceki gün tedavisine evinde devam edilmek üzere taburcu edilmişti. Eren Ç.'nin ilk ifadesinde, neye çarptığını fark etmediğini söylediği belirtildi.

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