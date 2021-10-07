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Haberler İzmir 2 çocuğa tablet alma şartıyla uzlaştı

2 çocuğa tablet alma şartıyla uzlaştı

2 çocuğa tablet alma şartıyla uzlaştı

7.10.2021

İZMİR'İN Konak ilçesinde, Ergin G.'nin (34), çocuğunu getirdiği hastanede fazla sıra beklediğini ileri sürüp tartıştığı Dr. Ebru Akar'ı (44) tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında açılan dava, uzlaşmayla çözüldü. Dr. Akar, ihtiyaç sahibi 2 öğrenciye tablet bilgisayar alınması karşılığında şikayetini geri çekti. Ersin G. hakkında 2019 yılı eylül ayında fazla sıra beklediği iddiasıyla tartıştığı Dr. Ebru Akar'ı tehdit ettiği suçlamasıyla dava açıldı. Ersin G. ve avukatı uzlaşmak istediklerini söyledi. Dr. Akar, ihtiyaç sahibi 2 çocuğa tablet bilgisayar alınması karşılığında şikayetini geri çekebileceğini belirtti. Alınan 2 tablet bilgisayar, öğrencilere verildi. Dr. Ebru Akar, "2 çocuğun sevinmesinin daha önemli olacağını düşündüm" dedi.
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