Mahkeme İzmir'İn Bornova ilçesinde bulunan 3 katlı bina için satış kararı verdi. Binanın yaklaşık 105 metrekare alanlı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 24.11.2021 12:00 belirlendi.
İzmir'de icradan satılık bina haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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