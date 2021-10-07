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İzmir'de icradan satılık bina

İzmir Bornova'da bulunan 3 katlı bina mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

07.10.2021, 09:46