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Haberler İzmir Odalar Büyükşehir'e dava açtı

Odalar Büyükşehir'e dava açtı

Odalar Büyükşehir’e dava açtı

7.10.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Mayıs 2021 tarihinde alınan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/ Nazım İmar Planı (Batı-Doğu) Plan Uygulama Hükümlerinde yapılan değişiklik kararına Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi dava açtı. Büyükşehir'in aldığı kararın tarım arazilerinde geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara neden olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, mevcut yürürlükte bulunan planda tarım arazilerinde tarımsal amaçlı yapılar yapılması için 5000 metrekare koşulu bulunduğu hatırlatıldı.
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