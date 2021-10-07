Tel hırsızları yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okulun bahçesinde Türk Telekom'a ait olduğu belirlenen teller çalındı. Çamyayla mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kiralık bir araçla telleri çalan S.Ö., M.C.U. ve S.Ö. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö. ve M.C.U tutuklandı.

■ SEVAL KONURALP