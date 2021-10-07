Yabani hayvanları karşılıksız tedavi ediyor

TİRELİ işadamı 42 yaşındaki Can Toprakçı'nın hayvanlarla kurduğu dostluklar dillere destan. Doğada yaralı ya da yavru olarak bulunan yaban hayvanları hiçbir karşılık beklemeden bakım ve tedavilerini üstlenen altın kalpli işadamı "İşin en zor tarafı onları tekrar doğaya salarken vedalaşmak. Çoğu gitmek istemiyor. Duygusal anlar yaşıyoruz" dedi. Toprakçı, "Çok sayıda evcil hayvanım var. Kuş, balık, kedi ve köpeklerim var. Hayvan dostu olarak tanındığım için yaralı bir hayvan ya da kimsesiz bir yavru bulan bana getiriyor" dedi.

■ NADİR UYSAL