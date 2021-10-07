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Haberler İzmir Yağcıoğlu Apt. Davası 1 ay sonraya ertelendi

Yağcıoğlu Apt. Davası 1 ay sonraya ertelendi

7.10.2021

İZMİR'DE geçen yıl 30 Ekim'de yaşanan 6.6'lık depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın fenni mesulü Orhan Ayber (80) ve tutuklu müteahhit Şerafettin Ağar'ın (71) 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan yargılanmalarına başlandı. Sanık Ağar, savunmasında binanın kolon kesilmesi yüzünden yıkıldığını öne sürerken mahkeme başkanı duruşmayı 1 ay sonraya erteledi.
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