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Haberler İzmir CHP'li İlçe Başkanı Şenoyar’dan büyük densizlik

CHP'li İlçe Başkanı Şenoyar’dan büyük densizlik

CHP’li İlçe Başkanı Şenoyar’dan büyük densizlik

8.10.2021

CHP İzmir örgütü partinin Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ın sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımı konuşuyor.

Şenoyar, ilçeye kurulacak bir mermer ocağına tepki göstermek için yaptığı paylaşıma 'dikkat çekmek için' yarı çıplak bir kadın fotoğrafı koydu. Ardından da bu kadın fotoğrafına atıfta bulunarak, "Dikkatinizi çektiğime göre!" deyip maden ocağına tepki gösterdi ve bir haber linki paylaştı.

Ancak paylaşım kısa sürede büyük tepki topladı. Bunun üzerine Şenoyar, paylaşımını değiştirdi. Kadın fotoğrafının yerine bir yeşillik manzarası ve altına bir maden ocağı resmi koydu. Şenoyar'ın adeta kaş yaparken göz çıkardığı bu skandal paylaşımı şaşkınlık yarattı. Öte yandan, tesisle ilgili önümüzdeki 26 Ekim'de bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE OLAY OLDU
DAHA önce de paylaşımları nedeniyle sorunlar yaşayan CHP'li Şenoyar geçtiğimiz yıl da sosyal medya hesabından "Bizi yok sayanlar unutmasın, hiç olmadılar, olmayacaklar" deyip küfüre varan skandal argo ifadeler kullanmıştı. Şenoyar, ardından bu paylaşımı Tire'de belediye başkanlığını verdikleri ittifak ortakları İyi Parti'ye söylediği yönündeki iddiaları ise yalanlamıştı.

■ ERHAN GÜLENÇ

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