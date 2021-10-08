Deniz marulları Bostanlı sahilini kapladı

Halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen aşırı alg çoğalması, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde görüldü. Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kıyı kesiminde yoğun olarak bulunan deniz marullarını toplama çalışması başlattı.

Ancak çalışmalara rağmen sahilin belli kesimlerinde deniz marulları görülmeye devam ediyor. Bölgede oturan vatandaşlar da su üzerindeki yeşilliğin ne olduğunu bilmediklerini ancak her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında bu durumla karşılaştıklarını belirtti.





PROF. DR. SUNLU, AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuyla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Uğur Sunlu, "Bostanlı deresinden gelen karasal girdi durumu var. Orası sığ bir bölge. Suyun akışı ve dalga hareketi sınırlı. Dolayısıyla oradan biriken ve karadan da gelen besleyici elementler zaman zaman çoğalıyor. Su sıcaklığı, güneş ışığı, dalga hareketleri gibi çevresel faktörler de uygun olduğunda bu tür 'deniz marulu' diye bilinen yeşil alglar çoğalabiliyor. Bu deniz marullarının 15 günün ardından beyazlaşıp kitle halinde ölümü gözleniyor. Bölgedeki bu durumun yaşanmaması için Büyük Kanal Projesi'ne dahil edilmesi ve derelerin ıslah edilmesi lazım" açıklamasında bulunmuştu.