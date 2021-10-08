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Haberler İzmir Geri dönüşüm kutusundaki haplar cezaevini karıştırdı

Geri dönüşüm kutusundaki haplar cezaevini karıştırdı

Foça Açık Cezaevi idari bina girişinde bulunan geri dönüşüm kutusunda, bir çorap içinde 58 adet yüksek dozda uyuşturucu madde bulundu.

Geri dönüşüm kutusundaki haplar cezaevini karıştırdı

8.10.2021

İZMİR Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cezaevi yönetimi idari bina girişindeki geri dönüşüm kutusunda çorap içinde 58 adet pembe beyaz renkli uyuşturucu madde bulundu. Hapların kime ait olduğunun tespiti için soruşturma başlatıldı. İdari binaya giriş çıkıp yapan 18 mahkum suçlamaları kabul etmezken; kan numunesi alındı.

Sonuçlarda 18 mahkumda 'hydrocodaine morphone, hydromorphone, codaine' maddeleri tespit edildi. Cezaevinde kalan O.B. hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını, laboratuvarda sonuçların karıştığını, tüm mahkumlarda aynı maddenin çıkmasının şaşırtıcı olduğunu belirterek dava açtı. B.'nin avukatı açılan soruşturma kapsamında cezaevi yönetiminden kimseye soruşturma açılmamasına anlam veremediklerini, müvekkilinin uyuşturucu kullanmadığını ve tahlillerin başka sonuçlarla bulaş olarak karıştığını belirterek dava açtıklarını belirtti. İlk duruşmanın yapıldığı ve mahkemenin Aralık ayına ertelendiği açıklandı.

■ FATİH ŞENDİL

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