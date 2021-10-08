  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Görme engelliye çarpan otomobil kamerada

Görme engelliye çarpan otomobil kamerada

Görme engelliye çarpan otomobil kamerada

8.10.2021

İZMİR'İN Urla ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli Ali Hikmet Kurcal'a (77), otomobil çarptı. Kurcal'ın ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Kurcal yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Niyazi İ. yönetimindeki otomobilin kendisine çarptığı, çarpmanın etkisiyle savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Görme engelliye çarpan otomobil kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.