İZMİR'İN Urla ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli Ali Hikmet Kurcal'a (77), otomobil çarptı. Kurcal'ın ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Kurcal yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Niyazi İ. yönetimindeki otomobilin kendisine çarptığı, çarpmanın etkisiyle savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görme engelliye çarpan otomobil kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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