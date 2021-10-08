İzmir merkezli suç örgütü soruşturmasında 34 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Aydın ve İstanbul'daki 60 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden biri, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.

OPERASYON

Elebaşılığını firari Binali Camgöz'ün yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 5 Ekim'de, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Aydın ve İstanbul'daki 60 adrese operasyon düzenlenmiş.

Gözaltı kararı verilen 57 şüpheliden 35'i yakalanmıştı.

Binali Camgöz'ün de aralarında olduğu firari 22 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.