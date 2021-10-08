İzmir’de hava destekli uyuşturucu operasyonu; 36 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek için 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kentin birçok noktasında operasyon gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.





Operasyon kapsamında, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı adreslerdeki aramalarda 36 kilo 650 gram esrar, 555 gram metamfetamin, 11 bin 453 yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ve bunlara ait 240 tabanca mermisi ile tüfek fişeği ele geçirildi.





Operasyonun en yoğun noktasının Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi olduğu öğrenildi. Özel harekat polislerinin yer aldığı operasyon, saniye saniye havadan da görüntülendi. Operasyon kapsamında, 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, uyuşturucu madde ile mücadelede için operasyonların devam edeceği belirtildi.