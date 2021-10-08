İzmir’de karantinadan kaçtı! Yolda yarış yaparken yayaya çarpıp kaçtı

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda 27 Eylül'de yarış yapan iki otomobilden biri, Hüseyin B'ye çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Hüseyin B, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarını dinledi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

H.B'nin ağır yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsünün E.Ç, olduğu belirlendi. E.Ç'nin otomobilinin tampon, kaput ve tavanında da kazaya dair iz ve göçük tespit edildi.

Araştırmada E.Ç'nin kazanın meydana geldiği 27 Eylül'de, Kovid-19 karantinasında olması gerektiği de belirlendi. Yakalanan E.Ç. hakkında, Kovid-19 kurallarını ihlalden işlem yapıldı, daha sonra karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi.

Yaralanan Hüseyin B'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayın hemen öncesine ait güvenlik kamerası kayıtlarında da E.Ç'nin tehlikeli araç kullandığı görülüyor.

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