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Haberler İzmir Ödemiş’te arkadaş kavgası kana bulandı

Ödemiş’te arkadaş kavgası kana bulandı

Ödemiş’te arkadaş kavgası kana bulandı

8.10.2021

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde köy meydanında karşılaşan iki arkadaş arasında yaşanan küfürleşme bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Üçkonak mahalle meydanında önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Olcay Görgün (31), Mehmet Mersin'i (31) defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çok kan kaybeden Mehmet Mersin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Görgün şehir dışına kaçmak üzereyken jandarma tarafından gözaltına alındı.

■ SEVAL KONURALP

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