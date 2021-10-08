Saldırganı yakalayan 4 bekçi ödüllendirildi

İZMİR Buca'da pompalıyla kafeye ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirildi. İl Müdürü Şahne, Kuruçeşme mahallesinde husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kafeye pompalı tüfekle ateş eden ve uyarıya rağmen silahını bırakmayan N.D'yi etkisiz hale getirerek can ve mal kaybını önleyen 4 bekçiyi makamında kabul etti. Buca İlçe Emniyet Müdürü Ruhan Gürol Saraçoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Şahne, kahraman bekçilere teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

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