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Haberler İzmir Tugay’dan din görevlilerine kahvaltı

Tugay’dan din görevlilerine kahvaltı

8.10.2021

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 1-7 Ekim arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında din görevlileri onuruna kahvaltı verdi. Kent Restoran'daki kahvaltıda konuşan Tugay, "Elimizden geldiğince ibadethanelerimizin ihtiyaçları ile ilgilenmeye çalışıyoruz" dedi.
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