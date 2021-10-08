KARŞIYAKA Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 1-7 Ekim arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında din görevlileri onuruna kahvaltı verdi. Kent Restoran'daki kahvaltıda konuşan Tugay, "Elimizden geldiğince ibadethanelerimizin ihtiyaçları ile ilgilenmeye çalışıyoruz" dedi.
Tugay’dan din görevlilerine kahvaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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