19 yıldır dedesinin mezarını arıyor! Bakü’den İzmir’e uzanan hayat hikayesi

Bakü'de yaşayan Azerbaycan Türkü Lyudmila Karimova, bugüne kadar hiç yüzünü dahi görmediği dedesi Kurban Ali Hacıyev'in mezarını bulabilmek için kilometrelerce uzaktan İzmir'e geldi. Yaşadıkları ile filmlere bile konu olacak türden bir hikayeye sahip olan Karimova, 1862 yılında doğan dedesi Kurban Ali Hacıyev'in 1932 yılında İran'a, burada ikinci evliliğini yaptıktan sonra İranlı ailesi ile birlikte 1944 yılında İzmir'e göç ettiğini anlattı.

70 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Eşi Karim Karimova'nın 1997 yılında vefat etmesinden sonra dedesi Kurban Ali Hacıyev'in izini sürmeye karar verdiğini söyledi. Dedesini bulabilmek için o dönem çalmadık kapı bırakmadığını, hatta gazetelere ilan bile verdiklerini ifade eden Karimova, "Dedem hayattayken kendisine ulaşmak istedim ancak o dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yönetimi olduğu için dedem Kurban Ali'yi aramak için Türkiye'ye gelme imkanımız yoktu. Dedemin 1962 yılında yani 70 yaşındayken İzmir'de vefat ettiğini haber aldık. Onu ilk kez bulabilmek için 2002 yılında oğlumla Azerbaycan'dan Türkiye'ye geldim. Bugüne kadar 'Buluruz' ümidiyle 10 farklı avukata gittik ancak elle tutulur bir bilgiye ulaşamadık. Tek bildiğimiz, bir süre Konak Belediyesi'nde çalıştığı ve 3 çocuğunun olduğu" diye konuştu.

30 KEZ GELİP GİTTİ

İzmir'de vefat eden dedesi Kurban Ali Hacıyev'in mezarını bulabilmek için çok uğraştığını, 19 yılda neredeyse 30 kez Azerbaycan'dan İzmir'e gelip gittiğini vurgulayan Lyudmila Karimova, "Ölmeden önce tek arzum dedemin mezarını bulmak. Bugüne kadar yüzünü hiç görmedim ama en azından mezarını bulup, başında dua etmek istiyorum. Hatta çocukları olduğunu da duydum. Onlarla da tanışmayı çok istiyorum. Bu konuda bilgi sahibi olan kişiler bize ulaşırsa çok sevinirim" dedi.

METİN BURMALI