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Haberler İzmir Aküden 1 kilogram metamfetamin çıktı

Aküden 1 kilogram metamfetamin çıktı

Aküden 1 kilogram metamfetamin çıktı

9.10.2021

İzmir Ödemiş'te, kamyonetin aküsüne gizlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri, Bozdağ Mahallesi'nde seyir halinde olan açık kasa bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Kamyonette bulunan K.Ü, M.E. ve Ü.Y'nin çelişkili konuşmalarından şüphelenen polis, savcılıktan gelen arama izni ile kamyoneti didik didik aradı. Aramada kamyonetin akü kısmına gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

■ SEVAL KONURALP

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