“Gençlerimizi asla zehirletmeyeceğiz”

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, göreve geldiği günden bu yana kentin huzuru ve güvenliği için yoğun mesaisine devam ediyor. Yaptığı görüşmelerde İzmirlilerin en büyük endişesinin gençlerin içine düştüğü uyuşturucu bataklığının olduğunu belirten Şahne, "Gençlerimizi zehirletmeyeceğiz" dedi. Göreve başlar başlamaz yüzlerce kişiyi kapsayan uyuşturucu çetelerine operasyon yaptırtan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin talimatını verdiği son operasyonda da 15 milyon liralık metamfetamin maddesi ele geçirildi.

TEK SEFERDE EN YÜKSEK MİKTAR

İzmir polisi, yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenledi. Kokuya duyarlı dedektör köpek "Layka"nın da katıldığı baskında, köpeğin kömür çuvallarının bulunduğu bölgede tepki vermesi üzerine yapılan aramada 40 kilo 871 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu miktarın İzmir'de tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı metamfetamin olduğu belirtilirken, operasyon yapılan depoda bulunan B.D. ile C.D. gözaltına alındı.

■ ŞENOL KANTÜRK