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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde, 3 bin 28 uyuşturucu sentetik hap, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ile 108 mermi ele geçirildi.

İzmir’de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
AA

09.10.2021, 09:01

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bir süre takibin ardından başlattığı operasyonda, E.K. (22) ile B.K. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, 3 bin 28 uyuşturucu sentetik hap, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ile 108 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

UYUŞTURUCUYU TIRAŞ MAKİNESİ VE KALEME GİZLEMİŞ

Öte yandan, devriye görevi yapan ekipler, Çaldıran Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan H.Y'nin üst aramasında tıraş makinesi ve kalemin içine gizlenmiş 2,68 gram metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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