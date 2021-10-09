Mete Gazoz’un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

Sakarya'da, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada, R.K. (43) yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ağır yaralanan Zarife Tahmaz Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ticari aracın sürücüsü R.K'yı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Acı haberi alan Mete Gazoz, İzmir'den yola çıkarak cenazeye katıldı.