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Haberler İzmir Polisin şüphelendiği kişinin üzerindeki tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı

Polisin şüphelendiği kişinin üzerindeki tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerindeki tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı. Polisin dahi şoke olduğu olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Polisin şüphelendiği kişinin üzerindeki tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı
İHA

09.10.2021, 08:19 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021, 08:27

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişiden, tıraş makinesi ve kalem içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Çaldıran Mahallesi'nde şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde H.Y. olduğu belirlenen kişinin üzerinden tıraş makinesi ve kalem çıktı.



UYUŞTURUCUYU TIRAŞ MAKİNESİ VE KALEME GİZLEMİŞ
Tıraş makinesi ve kalemin içini açan polis ekipleri, aletlerin içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde buldu. Yapılan daralı tartımda toplam 2,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.Y., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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