Son nefesinde katilinin adını verdi

İzmir Konak'ta, apartman dairesinde bir araya gelerek parti yapan bir grup arkadaş arasında kavga çıktı. Olayda bıçak darbesiyle yaşamını yitiren Baran Sarıbacak (23), son nefesinde arkadaşlarına kendisini bıçaklayan kişinin partideki Hasan olduğunu söyledi. Alsancak'taki cinayet olayı önceki gece saat 01.00 sıralarında Kültür Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7'nci katında yaşandı.

10 BIÇAK DARBESİ ALDI

İddiaya göre, eğlenmek için bir araya gelen arkadaş grubu, alkol kullandı. Bir süre sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine, Baran Sarıbacak göğüs ve boyun kısmına yaklaşık 10 bıçak darbesi aldı. Ağır yaralanan Sarıbacak, 2 arkadaşının çağırdığı taksiyle Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarıbacak'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olayla ilgili İzmir polisi ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, çilingir yardımı ile girilen dairede Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler incelemelerde bulundu.

ELİNDE BIÇAKLA GÖRÜLDÜ

Sarıbacak'ı hastaneye getiren kız arkadaşı Melisa Akkaya ile arkadaşı Süleyman Pamukçu, polise verdiklerdi ifadede, Baran ile apartman girişinde karşılaştıklarını, kendisini evdeki Hasan isimli şahsın bıçakladığını söylediğini belirtti. Akkaya ve Pamukçu ifadelerinde, Hasan isimli şahsı evdeyken elinde bıçakla gördüklerini de dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis Pınar Çaldıran'ın evinde yaşanan olay sonrası evde bulunan diğer kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

FATİH ŞENDİL