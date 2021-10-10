Acı hesaplaşma

İZMİR'DE iş insanı Z.A. yıllardır kendisinin bakıp büyüttüğü evladı gibi sevdiği öz yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'yı talihsiz bir kaza sonucu oturdukları rezidansın otoparkında arabasıyla ezerek ölümüne neden oldu. Kazanın üzerinden 3 ay geçtikten sonra Z. A'nın erkek kardeşi ve Kutsal Hazar Eymen'in babası Adem Kara, olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini ortaya çıkararak serbest bırakılan ablasının tutuklanmasını istedi.

KAZANIN görüntülerinin ortaya çıkması ile bir kez daha yıkılan Z.A, "Ben acıların en büyüğünü yaşıyorum. Hapse girsem ne olacak! Zaten yaşayan bir ölüyüm. O benim yeğenim değil evladımdı" dedi. Yeni Asır'a konuşan acılı hala Z.A, kardeşinin aylardır elinde beklettiği görüntüleri basına servis etmesindeki asıl sebebin sigortadan para almak için olduğunu, amacının adalet değil para olduğunu" söyledi.

"BANA İFTİRA ATIYORLAR"

KUTSAL Hazar Eymen'nin velayetinin bile babasında olmadığını ileri süren hala Z.A, "Çocuğu ben büyütüp ben okutuyordum. Babası başka biriyle evlendi ondan çocuğu var. Çocuğuna bakmıyordu, zaten yeğenim 'Hala beni bırakma orda kalmam' diyordu" dedi. Yeni Asır'ın ulaştığı baba Adem Kara ise görüntüleri gerçeklerin ortaya çıkmasını istediği için basına verdiğini, para amacının olmadığını, sigortanın teklif ettiği 70 bin lirayı da kabul etmediğini dile getirdi. Ayrıca ablasının kuzenleri aracılığıyla şikayetçi olmaması için para teklif ettiğini iddia etti.

Baba Kara, iddia edilenin aksine oğlunun velayetinin kendisinde olduğunu belirtip, "Ölen eşimin annesi velayet için dava açtı ama velayet bende kaldı. Kimseden para istemedim. Bu iftirayı atıyorsa onlarla tek tek hesaplaşacağım. Annem ve babama, ablam Z.A baktığı için onun tarafını tutacak kadar düşmüşler. Yazık, çok yazık" dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

OLAYIN, ablasının ifadesinde belirttiği gibi olmadığını söyleyen baba Adem Kara, "Görüntülerde ablam, oğlumu arabadan indirip hızlı bir şekilde gaza basıyor ve metrelerce sürüklüyor. 20 metre sonra durup iç kanama riski olan oğlumu kucaklayıp arabanın içerisinde yaklaşık 10 dakika bekletiyor. Sonra asansöre götürüp asansörün önünde düşürüp beyin kanaması geçirmesine sebep oluyor. Kayıtları sonradan izledim ve olayın gerçek yüzünü öğrenip ablamdan şikayetçi oldum. Ben sadece adaletin tecelli etmesini istiyorum. Bir an önce yakalanarak cezaevine gönderilmesini istiyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL