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Haberler İzmir Bisikletli Polis Timleri Beyaz Kırlangıç’lar göreve başladı

Bisikletli Polis Timleri Beyaz Kırlangıç’lar göreve başladı

Bisikletli Polis Timleri Beyaz Kırlangıç’lar göreve başladı

10.10.2021

İZMİR Emniyet Müdürlüğü, bisiklet sürücülerinin kendilerine ayrılan yolları daha rahat kullanması ve yaşanabilecek olumsuzluklara kısa sürede müdahale edilebilmesi için Beyaz Kırlangıç uygulamasını devreye soktu. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne koordinesindeki ekipler denetimlerde bulunacak.

■ FATİH ŞENDİL

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