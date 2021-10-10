Bisikletli Polis Timleri Beyaz Kırlangıç’lar göreve başladı

İZMİR Emniyet Müdürlüğü, bisiklet sürücülerinin kendilerine ayrılan yolları daha rahat kullanması ve yaşanabilecek olumsuzluklara kısa sürede müdahale edilebilmesi için Beyaz Kırlangıç uygulamasını devreye soktu. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne koordinesindeki ekipler denetimlerde bulunacak.

■ FATİH ŞENDİL